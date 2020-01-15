Про це поінформували в прес-службі Офісу Генпрокурора.
“Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України звернулися до компетентних органів Ісламської Республіки Іран із запитом про правову допомогу, пов’язану з передачею українським правоохоронцям бортових самописців з літака Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, який виконував рейс PS752 Тегеран-Київ та був збитий іранськими військовими”, – йдеться в повідомленні.
У прес-службі запевнили, що українська сторона вживає всіх заходів для забезпечення належного розшифрування бортових самописців і збереження доказів.
Раніше з’явилася інформація, що Франція візьме участь у розшифруванні записів чорних скриньок літака МАУ. При цьому вказувалося, що самописці доставлять саме в цю країну. Іранські слідчі повідомляли, що Іран просив Україну, Швецію, Великобританію, Канаду та США відправити чорні скриньки в “неупереджену лабораторію”, і всі п’ять країн домовилися, що вони будуть доставлені до Франції.
Згодом у французькому Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації поінформували, що самописці планується розшифровувати на території України.
У свою чергу президент України Володимир Зеленський поінформував про досягнення домовленості з Іраном про початок спільної роботи із розшифрування двох чорних скриньок лайнера.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті катастрофи Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- Президент компанії МАУ Євген Дихне заявляв, що чорні скриньки, які свідчать про причини авіакатастрофи в Ірані, можуть передати на розшифровку в Україну.
- 14 січня з’явилася інформація, що Іран офіційно не звертався до Франції з проханням розшифрувати чорні скриньки зі збитого українського літака.