Об этом сообщают #Буквы.
Як повідомлялося раніше, 14 травня Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони “Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.
У п’ятницю, 15 травня, був опублікований повний перелік фізичних і юридичних осіб, щодо яких санкції були продовжені. Відповідно до документів, йдеться про 235 юридичну особу та 377 фізичну особу.
Зокрема, ще на три роки були застосовані обмежувальні заходи щодо:
- ТОВ “Вконтакте” (Санкт-Петербург);
- ТОВ “В Контакті” (Київ);
- ТОВ “Мэйл.РУ ГРУП” (Москва);
- ТОВ “Мейл.РУ Україна” (Київ);
Санкції передбачають, в тому числі, заборону для українських Інтернет-провайдерів надавати доступ користувачів до ресурсів сервісів “Mail.ru” (www.mail.ru) та соцмереж “Вконтакте” (www.vk.com) та “Однокласники” (www. ok.ru).
Крім цього, на один рік були застосовані санкції щодо:
- ТОВ “Яндекс” (Москва);
- ТОВ “Яндекс.Україна” (Київ).
Як наслідок, було продовжено заборону для Інтернет-провайдерів надавати доступ до безлічі сервісів “Яндекс”, так як пошуковик, карти, електронний гаманець, електронна пошта та інші.
Також на один рік були продовжені санкції щодо:
- ТОВ “Лаборатория Касперского” (Москва);
- ТОВ “Лабораторія Касперського Україна” (Київ);
- ТОВ “Доктор Веб” (Москва);
- ТОВ “Центр технічної підтримки “Доктор Веб” (Киев).
Ці юридичні особи займаються розробкою та розповсюдженням антивірусних програм. Доступ до їхнії сайтів (www.drweb.ru і www.kaspersky.ru) також заборонений.
- Як відомо, в травні 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. У списку юридичних осіб, зокрема, значаться компанії “Яндекс” і “Яндекс.Україна”.
- Крім того, українські Інтернет-провайдери заборонили доступ користувачів до соцмереж “ВКонтакте” і “Однокласники”, а також до сервісу Mail.ru. Заборона була введена на три роки.
- У грудні 2019 року заблоковані російські соціальні мережі увійшли в топ-10 найпопулярніших сайтів в Україні. Зокрема, соцмережа “Однокласники” зайняла 5 місце в рейтингу, російська пошукова система Yandex виявилася на 6 позиції, а “ВКонтакте” посіла 9 місце. .