Україна продовжила санкції відносно 235 юридичних осіб та 377 фізичних осіб. Серед них — популярні російські сайти та соцмережі, як "Вконтакте" і "Яндекс".

Об этом сообщают #Буквы.

Як повідомлялося раніше, 14 травня Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони “Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.

У п’ятницю, 15 травня, був опублікований повний перелік фізичних і юридичних осіб, щодо яких санкції були продовжені. Відповідно до документів, йдеться про 235 юридичну особу та 377 фізичну особу.

Зокрема, ще на три роки були застосовані обмежувальні заходи щодо:

ТОВ “Вконтакте” (Санкт-Петербург);

ТОВ “В Контакті” (Київ);

ТОВ “Мэйл.РУ ГРУП” (Москва);

ТОВ “Мейл.РУ Україна” (Київ);

Санкції передбачають, в тому числі, заборону для українських Інтернет-провайдерів надавати доступ користувачів до ресурсів сервісів “Mail.ru” (www.mail.ru) та соцмереж “Вконтакте” (www.vk.com) та “Однокласники” (www. ok.ru).

Крім цього, на один рік були застосовані санкції щодо:

ТОВ “Яндекс” (Москва);

ТОВ “Яндекс.Україна” (Київ).

Як наслідок, було продовжено заборону для Інтернет-провайдерів надавати доступ до безлічі сервісів “Яндекс”, так як пошуковик, карти, електронний гаманець, електронна пошта та інші.

Також на один рік були продовжені санкції щодо:

ТОВ “Лаборатория Касперского” (Москва);

ТОВ “Лабораторія Касперського Україна” (Київ);

ТОВ “Доктор Веб” (Москва);

ТОВ “Центр технічної підтримки “Доктор Веб” (Киев).

Ці юридичні особи займаються розробкою та розповсюдженням антивірусних програм. Доступ до їхнії сайтів (www.drweb.ru і www.kaspersky.ru) також заборонений.