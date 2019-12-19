Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Верховна Рада України ратифікувала Угоду (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди щодо продовження до 1 серпня 2020 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року, вчинену 1 серпня 2019 року в м. Києві, яка набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

Зазначений документ сприятиме подальшому практичному залученню Нідерландів до розслідування причин авіаційної катастрофи рейса МН17.

Відзначимо, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, українська сторона передала Нідерландам повноваження на проведення розслідування причин і наслідків авіаційної катастрофи, яка сталася на Донбасі 17 липня 2014 року.