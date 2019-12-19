Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Верховна Рада України ратифікувала Угоду (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди щодо продовження до 1 серпня 2020 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року, вчинену 1 серпня 2019 року в м. Києві, яка набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.
Зазначений документ сприятиме подальшому практичному залученню Нідерландів до розслідування причин авіаційної катастрофи рейса МН17.
Відзначимо, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, українська сторона передала Нідерландам повноваження на проведення розслідування причин і наслідків авіаційної катастрофи, яка сталася на Донбасі 17 липня 2014 року.
- 17 липня 2014 року в небі над Донеччиною російсько-окупаційні війська збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу “Бук”. Всі 298 людей, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість із них були громадянами Нідерландів.
- У липні 2015 року Рада Безпеки ООН не підтримала проєкт резолюції про створення міжнародного трибуналу по МН17. Проєкт рішення не пройшов, оскільки Росія застосувала право вето.
- Сьогодні Міжнародний суд ООН визнав свою юрисдикцію в розгляді позову України проти Росії за фінансування тероризму та расову дискримінацію.