Про це повідомило агентство “Інтерфакс-Україна” з посиланням на доповідь Європейської комісії.

“У доповіді зроблено висновок про те, що відповідні країни продовжують виконувати вимоги лібералізації візового режиму, що безвізове переміщення продовжує приносити позитивні економічні, соціальні і культурні вигоди державам-членам ЄС і країн-партнерів”, – йдеться в повідомленні.

При цьому в звіті також детально розглянуті конкретні галузі міграції і безпеки, де потрібні подальші дії.

“У світі, який стає все більш мобільним, ЄС прагне до справедливої ​​і впорядкованої мобільності, і в цьому відношенні безвізові поїздки з нашими західними Балканами і Східним партнерством залишаються великим досягненням. Однак безвізовий режим пов’язаний з обов’язками, і необхідні постійні зусилля з припинення незаконної міграції, боротьбb з корупцією та організованою злочинністю. Ми розраховуємо на те, що наші партнери будуть продовжувати досягати прогресу в цих областях, щоб забезпечити безвізовий режим в наших спільних інтересах”, – розповів віце-президент з просування європейського способу життя Маргарітіс Схінас.

На думку комісара з внутрішніх справ Ілви Йоханссон, лібералізація візового режиму з Європейським Союзом сприяє зміцненню зв’язків з громадянами країн Східного партнерства та Західних Балкан.

“Це потужний інструмент для просування перетворювальних реформ, в тому числі в сфері правосуддя і безпеки. За минулі роки ми побачили значний прогрес безвізових партнерів, що зміцнює наші зв’язки. Для збереження цих досягнень необхідні постійні зусилля”, – говорить вона.

“Безвіз” для українців офіційно почав діяти 11 червня 2017 року.