Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Одним із наріжних каменів української зовнішньої політики є підтримка територіальної цілісності держав. І ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджану, так само як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. І цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним“, – наголосив Кулеба.

За його словами, на Кавказі зараз головне “не розпалювати додатково і без того дуже високі емоції”.

“Наша позиція дуже чітка: війна – це завжди горе, жертви, руйнування, і ми щиро шкодуємо з приводу того, що зараз на Кавказі відбуваються ці події”, – заявив міністр.

Він наголосив, що ситуація в Нагірному Карабасі свідчить про те, що не буває “заморожених конфліктів”.

“Нинішня ситуація красномовно свідчить про те, що так звані заморожені конфлікти насправді не заморожені і в будь-який момент можуть вибухнути. Це осередки нестабільності в Європі”, – повідомив очільник МЗС, додавши, що міжнародне співтовариство має послідовно докладати зусиль для їх врегулювання

Кулеба уточнив, що доручив посольствам України в Азербайджані та Вірменії надавати максимальне сприяння громадянам України, які перебувають у цих країнах.

Міністр порадив українцям: уникати подорожей до Нагорного Карабаху; уникати дискусій з приводу збройного конфлікту “в містах, в яких ви проживаєте, щоб не бути спровокованими”; зв’язатися з посольством і проінформувати про місце свого перебування.

(На відео – з 1:30 та 13:30)

Що відбувається в Нагірному Карабасі?

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

В свою чергу влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Наразі влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Раніше військовий стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджана Ільхам Алієв 28 вересня оголосив про часткову мобілізацію в країні.