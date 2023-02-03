Сьогодні, 3 лютого, під час зустрічі уряду України з єврокомісарами вдалося домовитися про продовження дії доступних тарифів на роумінг в ЄС ще на пів року.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Відтак, українці зможуть й надалі спілкуватися з близькими у ЄС за доступними тарифами європейської зони вільного роумінгу. У відомстві зазначили, що спільну заяву мобільних операторів України та ЄС продовжено ще на 6 місяців з можливістю подальшої пролонгації.

Крім того, європейська сторона підтвердила готовність схвалити оновлений “Додаток 17-3”. Це ще один крок до вільного роумінгу з ЄС Roam like at home на постійній основі. На період воєнного часу Україну звільнили від внесків за участь у програмах ЄС.

“Україна активно співпрацює з Європейським Союзом у секторі роумінгу. Зараз для нашої країни надзвичайно важливо приєднатися до роумінг-простору ЄС. Адже мільйони українців тимчасово виїхали до різних країн Європи і мають бути на зв’язку з рідними. Зі свого боку, ми робимо важливі кроки у цьому напрямі. Дякую Європейській комісії за оперативну та плідну співпрацю”, – зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

У відомстві зауважили, що один із пріоритетів Мінцифри – запуск технології 5G та приєднання до транспортних 5G коридорів ЄС. Зараз активно триває робота над цим, адже це дозволить вивести український зв’язок на новий рівень якості.

Своєю чергою, ЄС відзначив роботу України щодо трансформації телеком-сектору відповідно до європейських положень і закликав продовжувати її.