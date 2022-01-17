Про це йшлося на спільному брифінгу міністрів закордонних справ України та ФРН.
Як заявив Дмитро Кулеба, Київ продовжить перемовини з Берліном на тему постачання до України зброї з Німеччини:
“Я розповів пані Бербок про позицію України та навів відповідні аргументи. Але є велике бажання, щоб запрацював саме дипломатичний трек. Хочеться бачити, як реалізовуються домовленості Нормандського саміту”, – заявив український міністр.
Кулеба уточнив, що Україна знає, де і яку зброю вона може отримати. Окрім цього, українська влада чудово розуміє, як цю зброю використовувати:
“Ми хочемо захищати нашу територію. Саме тому, наш діалог з Німеччиною на тему постачання озброєння обов’язково буде мати продовження”, – підкреслив голова МЗС України.
У відповідь міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок запевнила, що Берлін свою позицію у питанні озброєння України міняти не збирається:
“Мої заяви, які лунали і декілька тижнів тому, і декілька місяців тому, залишаються незмінними. Всім чудово відомо, як уряд Німеччини ставиться до експорту зброї”, – відповіла Бербок.
В той самий час німецька міністерка нагадала, що ФРН підтримує Україну у багатьох інших питаннях:
“Ми готові робити все, щоб не було ескалації кризи. Для цього ми використаємо всі свої дипломатичні можливості”, – підкреслила чиновниця.
- Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба повідомив, що Данія виділить Україні понад 20 мільйонів євро на посилення сектору оборони.
- Також посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН з проханням схвалити постачання зброї в Україну на тлі загрози військової ескалації РФ.