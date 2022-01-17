17 січня голова МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч зі свою німецькою колегою Анналеною Бербок, яка сьогодні прилетіла з візитом до Києва. Під час зустрічі німецька міністерка висловила свою позицію відносно озброєння України.

Про це йшлося на спільному брифінгу міністрів закордонних справ України та ФРН.

Як заявив Дмитро Кулеба, Київ продовжить перемовини з Берліном на тему постачання до України зброї з Німеччини:

“Я розповів пані Бербок про позицію України та навів відповідні аргументи. Але є велике бажання, щоб запрацював саме дипломатичний трек. Хочеться бачити, як реалізовуються домовленості Нормандського саміту”, – заявив український міністр.

Кулеба уточнив, що Україна знає, де і яку зброю вона може отримати. Окрім цього, українська влада чудово розуміє, як цю зброю використовувати:

“Ми хочемо захищати нашу територію. Саме тому, наш діалог з Німеччиною на тему постачання озброєння обов’язково буде мати продовження”, – підкреслив голова МЗС України.

У відповідь міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок запевнила, що Берлін свою позицію у питанні озброєння України міняти не збирається:

“Мої заяви, які лунали і декілька тижнів тому, і декілька місяців тому, залишаються незмінними. Всім чудово відомо, як уряд Німеччини ставиться до експорту зброї”, – відповіла Бербок.

В той самий час німецька міністерка нагадала, що ФРН підтримує Україну у багатьох інших питаннях:

“Ми готові робити все, щоб не було ескалації кризи. Для цього ми використаємо всі свої дипломатичні можливості”, – підкреслила чиновниця.