Про це йшлося на спільному брифінгу міністрів закордонних справ України та ФРН.

Як заявив Дмитро Кулеба, Київ продовжить перемовини з Берліном на тему постачання до України зброї з Німеччини:

“Я розповів пані Бербок про позицію України та навів відповідні аргументи. Але є велике бажання, щоб запрацював саме дипломатичний трек. Хочеться бачити, як реалізовуються домовленості Нормандського саміту”, – заявив український міністр.

Кулеба уточнив, що Україна знає, де і яку зброю вона може отримати. Окрім цього, українська влада чудово розуміє, як цю зброю використовувати:

“Ми хочемо захищати нашу територію. Саме тому, наш діалог з Німеччиною на тему постачання озброєння обов’язково буде мати продовження”, – підкреслив голова МЗС України.

У відповідь міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок запевнила, що Берлін свою позицію у питанні озброєння України міняти не збирається:

“Мої заяви, які лунали і декілька тижнів тому, і декілька місяців тому, залишаються незмінними. Всім чудово відомо, як уряд Німеччини ставиться до експорту зброї”, – відповіла Бербок.

В той самий час німецька міністерка нагадала, що ФРН підтримує Україну у багатьох інших питаннях:

“Ми готові робити все, щоб не було ескалації кризи. Для цього ми використаємо всі свої дипломатичні можливості”, – підкреслила чиновниця.