Остін пояснив цю зміну навичками українських армійців та їх стратегічному використанню зброї, наданої союзниками США та НАТО, зокрема використанню високомобільних повітряних ракетних систем HIMARS.

Глава Пентагону зазначив, що українські сили використовували “таку технологію, як HIMARS”, і використовували її “правильно” для “здійснення атак на такі об’єкти, як логістичні склади, командування та контроль, що забирає значний потенціал у росіян”.

Тим самим українці “змінили динаміку, і це створило можливість для українців маневрувати”, додав він.

Відповідаючи на запитання, чому США не постачили поки що зброю більшої дальності, яку просили українці, американський міністр пояснив, що спілкується зі своїм українським колегою, міністром оборони Олексієм Резніковим, “регулярно” і вважає, що США “дуже ефективно надали усе необхідне для ефективних результатів на полі бою”.

Тоді як США надали Україні HIMARS і керовані реактивні системи залпового вогню (GMLRS), Україна попросила армійські тактичні ракетні системи (ATACMS), які мають більший радіус дії, ніж системи GLMR США.

Остін високо оцінив успіхи українців на полі бою та зазначив, що вони “правильно” використовують зброю та технології, надані їм США.

