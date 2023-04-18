Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України з посиланням на слова очільника Міненерго Германа Галущенка.

За його словами, на початок вересня 2022 року на складах було накопичено більше ніж 2 млн тонн вугілля. Водночас певний запас використали для часткового заміщення потужності окупованої ЗАЕС, яка у вересні припинила генерувати електроенергію.

“На початок опалювального сезону запаси вугілля на складах становили 1,5 млн тонн, що дозволило нам розраховувати на досить спокійне проходження ОЗП”, – пояснив очільник Міненерго.

А також наголосив на важливій ролі рішення про газове ПСО. Його ухвалення дозволило забезпечити роботу ТЕС і ТЕЦ, до яких не було фізичної можливості постачати вугілля, зокрема через пошкодження колій.

Герман Галущенко зазначив, що газ постачався тільки на ті блоки, проєктним паливом яких є вугілля марки А, що не видобувається на контрольованих Україною територіях. Саме це рішення дало можливість працювати генерації і виробляти електроенергію.

Крім того, очільник Міненерго повідомив, що на кінець опалювального сезону запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ становили 1,2 млн тонн, а станом на сьогодні вони збільшилися вже до 1,5 млн тонн: “Тобто ми вийшли на накопичення вугілля вже для підготовки до наступного сезону”.

Міністр також підкреслив, що велику вагу для проходження ОЗП мало рішення про заборону експорту газу власного видобутку, яке було ухвалене у лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ. На початок ОЗП в газових сховищах було накопичено 14,1 млрд кубів газу.

“Це дало нам можливість спокійно пройти сезон. На сьогодні у сховищах більш ніж 9 млрд кубів, і ми очікуємо, що будемо мати необхідні обсяги накопичення до наступного опалювального сезону”, – резюмував Герман Галущенко.