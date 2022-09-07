Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію не приніс відчутних результатів щодо створення демілітаризованої зони. Тому Україна пропонує створити міжнародну місію за участі ЄС, ООН та інших організацій, яка допоможе вивести війська РФ із території ЗАЕС.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Урядового порталу.

“Ми обговорили з європейськими партнерами необхідність демілітаризації Запорізької атомної електростанції. На жаль, візит МАГАТЕ не приніс у цьому напрямку відчутних результатів. Тому ми пропонуємо створити міжнародну місію за участі ЄС, ООН та інших організацій, яка сприятиме виведенню російських військ із території ЗАЕС та 30-и кілометрової території навколо станції, що сприятиме її безпечному функціонуванню”, – заявив Денис Шмигаль.

Також він додав, що Україна вже готова сприяти енергетичній незалежності ЄС завдяки збільшенню експорту нашої електроенергії. Адже зараз Україна експортує 300 МВт, а потенціал — у сім разів більше. Так само Україна може бути “газовим сейфом” Європи завдяки нашим найбільшим газосховищам.

Варто зазначити, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що необхідно розрізняти “створення демілітаризованої зони” навколо Запорізької АЕС від створення “зони ядерної безпеки”. За його словами, концепція демілітаризації — це ширша концепція, яка має географічний, оперативний масштаб зовсім іншого характеру.

Він зауважив, що це може бути крок до повної демілітаризації чи “амбітних речей на кшталт цього”, але – наразі те, що терміново необхідно сьогодні — згода на встановлення захисту … щита по периметру об’єкта.

Створення такого типу зони входить до повноважень МАГАТЕ щодо захисту безпеки станції та працівників, Гроссі сподівається, що зможе “дуже швидко” проконсультуватися та “встановити тимчасовий захід”.