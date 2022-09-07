Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Урядового порталу.
“Ми обговорили з європейськими партнерами необхідність демілітаризації Запорізької атомної електростанції. На жаль, візит МАГАТЕ не приніс у цьому напрямку відчутних результатів. Тому ми пропонуємо створити міжнародну місію за участі ЄС, ООН та інших організацій, яка сприятиме виведенню російських військ із території ЗАЕС та 30-и кілометрової території навколо станції, що сприятиме її безпечному функціонуванню”, – заявив Денис Шмигаль.
Також він додав, що Україна вже готова сприяти енергетичній незалежності ЄС завдяки збільшенню експорту нашої електроенергії. Адже зараз Україна експортує 300 МВт, а потенціал — у сім разів більше. Так само Україна може бути “газовим сейфом” Європи завдяки нашим найбільшим газосховищам.
Варто зазначити, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що необхідно розрізняти “створення демілітаризованої зони” навколо Запорізької АЕС від створення “зони ядерної безпеки”. За його словами, концепція демілітаризації — це ширша концепція, яка має географічний, оперативний масштаб зовсім іншого характеру.
Він зауважив, що це може бути крок до повної демілітаризації чи “амбітних речей на кшталт цього”, але – наразі те, що терміново необхідно сьогодні — згода на встановлення захисту … щита по периметру об’єкта.
Створення такого типу зони входить до повноважень МАГАТЕ щодо захисту безпеки станції та працівників, Гроссі сподівається, що зможе “дуже швидко” проконсультуватися та “встановити тимчасовий захід”.
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію, в якому зазначило, що постійні обстріли загрожують ядерній безпеці.
- В Україні вимагають організувати гуманітарний коридор для безпечної евакуації мешканців населених пунктів, що розташовані поблизу захопленої Запорізької атомної електростанції, попри те, що Росія в цьому відмовляє.
- У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що на Запорізькій АЕС навмисно вимкнули останню основну лінію електропередачі, аби загасити пожежу.