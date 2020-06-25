Про це повідомляє пресслужба МЗС.
Відзначається, що Україна звернулася до держав-партнерів і штаб-квартир міжнародних організацій, а з окремими зверненнями – в ЄС і НАТО.
МЗС розраховує, що партнери підтримають зусилля України щодо зменшення негативного впливу природного лиха на об’єкти критичної інфраструктури.
“Представництво України при ЄС та Місія України при НАТО звернулися до інститутів ЄС і структур Альянсу, щоб активувати механізм цивільного захисту ЄС і залучити Євроатлантичний НАТО з реагування на катастрофи природного та техногенного характеру”, – заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.
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