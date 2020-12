Україна просить Google додати кримськотатарську до онлайн-перекладача

Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтерації.

Міністерство спрямувало на адресу корпорації та її офіційного офісу в Україні листа за підписом віцепрем’єра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова з проханням інтегрувати кримськотатарську мову до сервісу Google Translate.

На переконання міністерства, інтеграція мови сприятиме збільшенню носіїв мови, розширить сфери її застосування та стимулюватиме до вивчення мови представників інших етносів.

За інформацією відомства, зараз кримськотатарською мовою розмовляють близько 6 млн осіб, включно з діаспорами Туреччини, Узбекистану, Румунії та Болгарії, невеликими громадами США та Канади. Носіїв мови в України — понад 300 тисяч.

“Згідно з класифікацією ЮНЕСКО (UNESCO Atlas of the World’s Languages in Danger, 2010), кримськотатарська мова належить до мов, що знаходяться під серйозною загрозою”, — зауважили в Мінінтеграції.