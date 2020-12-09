Covid-19 Україна

оновлено 09.12.2020 о 17:02

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Україна просить Google додати кримськотатарську до онлайн-перекладача

Влада України звернулася до корпорації Google LLC з проханням включити кримськотатарську мову до сервісу Google Translate.

Середа, 9 грудня 2020, 17:43

Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтерації.

Міністерство спрямувало на адресу корпорації та її офіційного офісу в Україні листа за підписом віцепрем’єра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова з проханням інтегрувати кримськотатарську мову до сервісу Google Translate. 

На переконання міністерства, інтеграція мови сприятиме збільшенню носіїв мови, розширить  сфери її застосування та стимулюватиме до вивчення мови представників інших етносів.

За інформацією відомства, зараз кримськотатарською мовою розмовляють близько 6 млн осіб, включно з діаспорами Туреччини, Узбекистану, Румунії та Болгарії, невеликими громадами США та Канади. Носіїв мови в України — понад 300 тисяч.

“Згідно з класифікацією ЮНЕСКО (UNESCO Atlas of the World’s Languages in Danger, 2010), кримськотатарська мова належить до мов, що знаходяться під серйозною загрозою”, — зауважили в Мінінтеграції.

Також у відомстві зауважили,  наразі  обсяг кримськотатарських текстів та ресурсів, що представлені в мережі, є недостатнім для інтеграції в системи машинного перекладу. Але Мінінтеграції запевнило, що громада готова долучитися до напрацювання масиву текстів.

Ми розуміємо, що задля включення до сервісу Google треба напрацювати максимальний масив текстів кримськотатарською. Тому кримськотатарська громада готова підключитися до напрацювання. Це важливо для кримців, для яких кримськотатарська є рідною”, — сказав заступник голови Мінінтеграції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Снавер Сейтхалілєв.

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Теги: Крим, язык, Google Translate, Google, Крим, мова, реінтеграція

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