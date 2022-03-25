Про це повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури.
У відомстві зазначили, що відправили Єврокомісії офіційне звернення з пропозицією посилити економічний тиск на Росію та Білорусь.
За даними Мінінфраструктури, всупереч всім запровадженим на сьогодні санкціям, бізнес із РФ знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати різноманітні операції в інших державах.
Оскільки через це запроваджені санкції не діють на повну силу, українське Мінінфраструктури пропонує наступне:
- повністю заблокувати неземне та морське транспортне сполучення з РФ та РБ;
- заблокувати перевезення вантажів та людей в Росію та Білорусь через території Євросоюзу та його кордони;
- заборонити надання митних послуг щодо товарів, які продовжують доставляти у РФ та РБ.
В українському відомстві зауважили, що вище вказані заходи необхідні, щоб зупинити постачання товарів подвійного значення до Росії, адже їх можуть використовувати для військових потреб.
- Нагадаємо, на польсько-білоруському кордоні триває акція протесту, учасники якої намагаються перекрити кордон для білоруських та російських вантажівок, що намагаються провезти на територію Білорусі та РФ товари з ЄС. #Букви поспілкувалися з координаторкою акції Іриною Земляною.
- Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС має заборонити торгівлю з РФ.