Міністерство інфраструктури України звернулось до Європейського Союзу з пропозицією заблокувати транспортне сполучення з Росією та Білоруссю.

Про це повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури.

У відомстві зазначили, що відправили Єврокомісії офіційне звернення з пропозицією посилити економічний тиск на Росію та Білорусь.

За даними Мінінфраструктури, всупереч всім запровадженим на сьогодні санкціям, бізнес із РФ знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати різноманітні операції в інших державах.

Оскільки через це запроваджені санкції не діють на повну силу, українське Мінінфраструктури пропонує наступне:

повністю заблокувати неземне та морське транспортне сполучення з РФ та РБ;

заблокувати перевезення вантажів та людей в Росію та Білорусь через території Євросоюзу та його кордони;

заборонити надання митних послуг щодо товарів, які продовжують доставляти у РФ та РБ.

В українському відомстві зауважили, що вище вказані заходи необхідні, щоб зупинити постачання товарів подвійного значення до Росії, адже їх можуть використовувати для військових потреб.