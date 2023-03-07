За даними американських законодавців, Україна просить у США касетну бомбу МК-20. Водночас вони поки не впевнені, що Білий дім погодиться надати таке озброєння.

Про це повідомляє Reuters.

Представники Конгресу США Джейсон Кроу та Адам Сміт, обидва члени Комітету Палати представників у справах збройних сил, заявили, що Україна просить авіаційну касетну бомбу МК-20, щоб скидати окремі вибухівки з безпілотників на позиції російських окупантів.

Як наголосили законодавці США, окрім касетної бомби українська влада просила у США 155-мм касетні боєприпаси. За їхніми словами, Україна закликала надати США касетні бомби у лютому на Мюнхенській конференції з безпеки.

Київ закликав членів Конгресу натиснути на Білий дім, щоб він схвалив відправку зброї. Однак американські законодавці не впевнені, що адміністрація президента США Джо Байдена погодить такий запит.

Касетні боєприпаси, заборонені у понад 120 країнах. Вони зазвичай викидають велику кількість менших бомб, які можуть без розбору вбивати на великій території, загрожуючи мирним жителям.

Україна сподівається, що касетні боєприпаси дадуть їй перевагу у боротьбі проти російських військ на сході України.

Зазначається, що Київ публічно заявив, що хоче касетні боєприпаси США, однак про касетні бомби МК-20 раніше не повідомлялось.

Україна прагне використовувати касетні снаряди, щоб зупинити російський наступ у Бахмуті.

Касетну бомбу МК-20 несе літак. Вона відкривається в середині польоту, випускаючи понад 240 суббоєприпасів або бомб, схожих на дротики.

Українські військові вважають, що ці суббоєприпаси “мають кращу бронебійну здатність”, ніж зброя, яку вони скидають з безпілотників зараз, сказав Адам Сміт.

Кроу, демократ і ветеран армії США, сказав, що він може підтримати надання МК-20 із запевненнями, що українці вилучать бомби та “використають їх у некластерних роботах”.

Корпорація Textron Systems припинила виробництво MK-20 у 2016 році після того, як Сполучені Штати припинили продаж Саудівській Аравії, але помічник у Конгресі сказав, що на військових арсеналах США їх зберігається понад мільйон.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який також брав участь у конференції минулого місяця, підтвердив, що українські чиновники в Мюнхені закликали законодавців США тиснути на Білий дім, щоб той надав Києву касетні боєприпаси. Він сказав, що зробить це цього тижня.

Помічник Конгресу на умовах анонімності сказав, що українські посадовці також приватно лобіювали законодавців у Вашингтоні, щоб вони домагалися схвалення Білого дому.

З початку повномасштабної війни Україна просила — і в основному отримала — зброю, від якої США спочатку відмовилися, включаючи ракетні установки HIMARS, батареї протиповітряної оборони Patriot і танки Abrams. Але касетні боєприпаси Білий дім може вважати занадто небезпечним озброєнням.

Противники стверджують, що, коли бомби розлітаються, вони можуть калічити та вбивати мирних жителів і мають високий відсоток невдач, а також становлять небезпеку протягом багатьох років після закінчення війни.

Пакт 2008 року про заборону виробництва, використання та накопичення касетних боєприпасів був прийнятий 123 країнами, включаючи більшість із 28 членів НАТО. США, Росія та Україна відмовилися приєднатися до заборони.

Але певна підтримка запиту України у Конгресі все ж є. Помічник у Конгресі сказав, що більшість республіканців “досить поступливі” до запитів України.

“Це війна, де (українці) переважають. І касетні боєприпаси справді досить смертоносні для масових формувань, а також для броні. У районах, де вони збираються використовувати ці речі, немає цивільних”, — сказав Грем у коментарі Reuters

Закон від 2009 року забороняє експорт американських касетних боєприпасів із показником руйнування бомб понад 1%, який охоплює практично всі військові запаси США. Та президент США Джо Байден може скасувати цю заборону.

Згідно з повідомленнями ЗМІ та правозахисними групами, як українські, так і російські сили використовували таку зброю відтоді, як Росія вперше захопила територію України у 2014 році.

Згідно з бюджетними документами, армія США витрачає понад 6 мільйонів доларів на рік на зняття з експлуатації 155-мм касетних артилерійських снарядів та інших старих боєприпасів.

Надання DCIPM зменшить дефіцит інших видів 155-мм снарядів, які Вашингтон доставляє до Києва у величезних кількостях, сказав помічник Конгресу.

Кроу сказав, що він виступає проти надання Україні DCIPM через високий відсоток несправностей бомб, що погіршить і без того величезну проблему нерозірваних боєприпасів в Україні.