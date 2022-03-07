Сьогодні стартують публічні слухання у справі "Україна проти Росії". Міжнародний суд Організації Об’єднаних Націй проведе їх 7 і 8 березня в Гаазі.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Перші слухання стосуватимуться розгляду клопотання стосовно тимчасових заходів. Йдеться про ті, що вимагає Україна.

“Міжнародний суд, головний судовий орган ООН, проведе публічні слухання у справі щодо звинувачень у геноциді, відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього (Україна проти Російської Федерації), у понеділок, 7 та вівторок, 8 березня 2022 року, у Палаці миру в Гаазі, де розташовано суд”, – йдеться в повідомленні.

Деякі члени суду будуть присутні, інші долучаться у форматі відеозв’язку. Так вирішили через обмеження у зв’язку із пандемією. Раніше президент Володимир Зеленський закликав притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.