Про це повідомили у пресслужбі суду.
Перші слухання стосуватимуться розгляду клопотання стосовно тимчасових заходів. Йдеться про ті, що вимагає Україна.
“Міжнародний суд, головний судовий орган ООН, проведе публічні слухання у справі щодо звинувачень у геноциді, відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього (Україна проти Російської Федерації), у понеділок, 7 та вівторок, 8 березня 2022 року, у Палаці миру в Гаазі, де розташовано суд”, – йдеться в повідомленні.
Деякі члени суду будуть присутні, інші долучаться у форматі відеозв’язку. Так вирішили через обмеження у зв’язку із пандемією. Раніше президент Володимир Зеленський закликав притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.
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