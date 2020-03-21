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Україна проведе телеміст з Китаєм для отримання досвіду боротьби з коронавірусом

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наступного тижня відбудеться телеміст китайських лікарів з українськими медиками аби поділитися досвідом боротьби з коронавірусом.

Субота, 21 березня 2020, 19:05

Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.

“Готуємося до можливого погіршення ситуації у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції. Провів телефонну розмову з послом КНР в Україні Фан Сяньжуном. Звернувся з проханням надати для нас практичну допомогу в подоланні цієї хвороби”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Китай погодився зробити прямий телеміст, щоб китайські лікарі змогли поділитися власним досвідом з українськими медпрацівниками та вірусологами.

За словами Шмигаля, телеміст орієнтовно відбудеться найближчого вівторка.

Теги: Китай, коронавірус

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