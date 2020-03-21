Україна проведе телеміст з Китаєм для отримання досвіду боротьби з коронавірусом

Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.
“Готуємося до можливого погіршення ситуації у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції. Провів телефонну розмову з послом КНР в Україні Фан Сяньжуном. Звернувся з проханням надати для нас практичну допомогу в подоланні цієї хвороби”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Китай погодився зробити прямий телеміст, щоб китайські лікарі змогли поділитися власним досвідом з українськими медпрацівниками та вірусологами.
За словами Шмигаля, телеміст орієнтовно відбудеться найближчого вівторка.
- З 12 березня по 3 квітня через поширення коронавірусу ввели карантин. З 17 березня в Україні введені жорсткі правила карантину з метою запобігання поширенню вірусу COVID-19. #Букви зібрали всі зміни в законодавстві в одному тексті — як буде працювати транспорт, що зміниться в діяльності громадських закладів, податках і виплатах і як каратимуть за порушення карантину.
- 20 березня у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19 Уряд затвердив введення режиму в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.
- Також рішення про введення режиму НС прийняли місцеві органи самоврядування Радомишлі (Житомирська область) та Київській області.