Джерело: ISW

Україна провела контрнаступальні операції з різними результатами щонайменше на трьох ділянках фронту в межах ширших контрнаступальних зусиль, які розгортаються з 4 червня.

Українські офіційні особи повідомили, що українські сили перейшли від оборонних до наступальних операцій на Бахмутському напрямку та відвоювали від 200 метрів до майже двох кілометрів на флангах міста.

З 4 червня українські війська досягли тактичних успіхів під час обмежених локалізованих контратак у західній частині Донецької області біля кордону Донецько-Запорізької області.

Крім того, українські війська здійснили атаку на заході Запорізької області в ніч із 7 на 8 червня, але, схоже, не досягли успіхів у межах цієї атаки станом на момент публікації.

За жданими аналітиків, війська РФ, очевидно, захищалися від цієї атаки доктринальним чином і, як повідомляється, відновили свої початкові позиції станом на 8 червня.

Пізно ввечері 7 червня російські джерела почали повідомляти, що частини українських бригад, які нещодавно були оснащені західним обладнанням, розпочали атаку на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області.

Кілька російських мілблогерів стверджували, що ЗСУ наступали вздовж лінії Мала Токмачка-Пологи з метою прорвати російську оборонну лінію між Роботиним і Вербовим (обидва приблизно за 15 км на південний схід від Оріхова).

Російські джерела визнали, що українські сили прорвали першу лінію оборони на цьому напрямі, яку утримували частини 291-го і 70-го мотострілецьких полків (42-а мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) і 22-го і 45-го окремих гвардійських полків бригади спеціального призначення (ГРУ), але повідомили, що цим російським елементам вдалося контратакувати та врешті-решт відкинути українські сили на вихідні позиції.

Наявні геолокаційні відеозаписи бойових дій свідчать про те, що обмежені українські сили перетнули трасу N08 Пологи-Воскресенка, але російські джерела вказують на те, що російські сили, ймовірно, відтіснили українців у напрямку Оріхова до лінії фронту та повернули втрачені позиції.

Експерти додали, що згідно з повідомленнями, у цій атаці ЗСУ втратили транспортні засоби, отримані від Заходу.

“Втрати неминучі під час будь-яких військових заходів. Під час будь-яких наступальних операцій українські сили зазнають втрат, зокрема як західної, так і радянської техніки. Західна техніка не є більш стійкою до пошкоджень, ніж та техніка, яку українці використовують і втрачають з лютого 2022 року. Втрата техніки на початку контрнаступу не є показником майбутнього прогресу контрнаступу України. Важливо не перебільшувати вплив початкових втрат західної чи будь-якої іншої техніки, особливо в боях для прориву проти підготовлених оборонних позицій”, – наголосили в ISW.