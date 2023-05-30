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Україна провела вже декілька «формувальних операцій» з метою відвернути увагу Росії перед контрнаступом – FT

У західних ЗМІ вважають, що Україна провела низку "формувальних операцій", щоб відвернути увагу Росії перед контрнаступом: удар дронів по Кремлю, прорив кордону в Бєлгородській області та атака на корабель "Іван Хурс".

Вівторок, 30 травня 2023, 16:11
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Джерело: Financial Times.

“Формувальні операції” є частиною стандартної військової практики, яка може охоплювати символічні удари та стратегічно важливіші атаки. Метою цих дій є обдурення супротивника, аби вплинути на його мислення або “сформувати” поле бою перед великим наступом.

“Операції з обману завжди були частиною війни, але тепер їхній ефект посилюється завдяки соціальним мережам. Це українські операції у сірій зоні, які вимагають від Росії витрати ресурсів. Вони подібні до спритності рук фокусника: обманюють глядача і перенаправляють його увагу в інший бік”, – сказав колишній майор армії США Джон Спенсер, який працює в американському Інституті сучасної війни у Вест-Пойнті.

Неназваний високопоставлений український чиновник сказав, що “успішний наступ починається з успішного психологічного наступу”. За його словами, російський моральний дух вже не на найвищому рівні.

Ексофіцер британської армії Майк Мартін прокоментував прорив кордону в Бєлгородській області, що ідея полягала у створенні безлічі дилем для російської командної структури, які паралізують дію, поки проблеми можуть навпаки привертати увагу. За даними ЗМІ, українські військові не брали участь в операції на території Бєлгородській області Росії, а відповідальність взяли на себе російські добровольці легіону “Свобода Росії” та підрозділи російського добровольчого корпусу (РДК). Попри заяви міністерства оборони РФ, вони зазнали незначних втрат.

Представник української військової розвідки заявив, що інцидент у Бєлгородській області мав на меті завдати удару по моральному духу росіян та змусити їх передислокувати війська вздовж кордону.

Джон Спенсер вважає, що ЗСУ використовують російську схему дій. Тобто раніше росіяни казали ймовірність наступу з боку Білорусі, щоб відтягнути туди частину українських сил.

Поки західні офіційні особи не впевнені в ефективності майбутнього контрнаступу, але Україна продовжуватиме “формувальні операції”.

“Вони (українці, – ред.) тестують, досліджують та з’ясовують, що працює, а що ні. Весь сенс цього контрнаступу в тому, що ні Росія, ні (західні союзники, – ред.) не знають, коли він справді почався, і те, що ми бачимо зараз – вони змушують росіян продовжувати сумніватися”, – сказав високопосадовець.

ДОВІДКА. Ввечері 22 травня у російському Бєлгороді пролунали вибухи. У ЗМІ передавали, що палала будівля ФСБ. Згодом стало відомо, що підрозділи російського добровольчого корпусу (РДК) та легіон “Свобода Росії” (ЛСР) здійснили рейд у Бєлгородську область РФ, що стало несподіванкою для росіян. Загін РДК і ЛСР у складі двох танків, БТР і ще дев’яти БТРів перетнув міжнародний кордон і захопив селище Козинка в Грайворонському районі Бєлгородської області, у межах 600 метрів від кордону з Сумською областю.

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявляв, що на територію регіону зайшли нібито українські ДРГ. Речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.

Теги: Бєлгород, Бєлгородська область РФ, контрнаступ ЗСУ, контрнаступ, підготовка до контрнаступу, російсько-українська війна, удари по Кремлю, українська контрнаступ

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