Джерело: Reuters з посиланням на заяву Офісу генпрокурора України.

“У межах зазначеного кримінального провадження ми займаємося розслідуванням фактів та обставин депортації українських дітей з тимчасово захоплених територій України до так званих оздоровчих таборів у Білорусі”, — повідомили у відомстві.

В Офісі генпрокурора також зазначили, що розпочате кримінальне провадження за фактом примусового перевезення/депортації понад 19 тисяч дітей з окупованих Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей, зокрема до Білорусі.

Ця заява з’явилася незадовго після поширеної білоруською опозицією інформації про те, що 2150 українських дітей, у тому числі дітей-сиріт віком від 6 до 15 років, були вивезені до так званих оздоровчих таборів і санаторіїв на території Білорусі.

Відтак, як стверджує білоруська опозиція, українські діти були вивезені до санаторію “Золоті Піски” в Гомельській області та санаторно-курортного табору “Острошицький Городок” у Мінській області.

З окупованих Росією територій України дітей автобусом вивезли в РФ, а потім потягом відправили до Білорусі.

“Лукашенко особисто віддав розпорядження про депортацію дітей-сиріт в Білорусь та допоміг їхньому приїзду у фінансовому та організаційному планах”, – пояснюється в повідомленні.

Водночас, офіс Лукашенка не відповів на запит видання щодо опублікованих фактів депортації.

Додамо, 17 березня МКС видав ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львови-Бєлової за ймовірну схему депортації українських дітей до Росії – практику, яку російський уряд називає порятунком дітей, заперечуючи, що депортація є примусовою.