Україна придбала британський дослідницький криголам "Джеймс Кларк Росс" (James Clark Ross), який у подальшому планується використовувати для антарктичних експедицій.

Про це поінформували в пресслужбах Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) та посольства Великої Британії в Україні.

“Після 30 років служби у складі Британської антарктичної місії криголам “Джеймс Кларк Росс” був проданий українській антарктичній станції “Академік Вернадський”… Корабель “Джеймс Кларк Росс” відкриває нові можливості для проведення наукових розвідок, зокрема дослідження океанів та зміни клімату в полярних регіонах”, – зауважили в посольстві.

У Національному антарктичному науковому центрі, своєю чергою, повідомили про підписання з британською стороною акту про купівлю Україною криголаму.

Після переоформлення документів судно вже під українським прапором зможе вирушити з Данії, де зараз базується, до України. Згідно з планами, криголам прибуде до Одеси на початку осені цього року.

Як зазначив директор НАНЦ Євген Дикий, придбання криголаму відкриє для України “цілий світ нових можливостей”, адже останні 20 років наша країна не мала подібного судна для антарктичних досліджень, і це “значно обмежувало роботу”.

“Також із цим судном Україна має амбіції проводити масштабні дослідження Південного океану і, за можливості, з часом розпочати дослідження в Арктиці. А ще для нас цей криголам має цінність як символ, адже саме він привіз першу українську антарктичну експедицію на колишню британську станцію “Фарадей” – зараз нашу “Академік Вернадський” – 1996 року”, – наголосив Дикий.

Криголам “Джеймс Кларк Росс” був збудований компанією Swan Hunter Shipbuilders в Волсенді (Велика Британія) та урочисто спущений на воду 1990 року.

Судно протягом останніх 30 років виконувало роль світової дослідницької платформи для біологічних, океанографічних та геофізичних досліджень. Зокрема, дослідження поверхні в Арктиці надало нові дані щодо масштабу та впливу зміни клімату на цей полярний регіон.

Вартість угоди

У коментарі #Буквам директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий поінформував, що стартова ціна за криголам складала 10 мільйонів доларів США. Однак під час перемовин її вдалося знизити вдвічі.

Відтак, Україна придбала судно за 5 мільйонів доларів США.

“Стартовою ціною було 10 млн доларів США, і це є досить обґрунтована ринкова ціна. Однак після перемовин за активної участі посольства України у Великій Британії британська сторона зменшила її рівно вдвічі. Тож у підсумку судно придбане рівно за 5 млн доларів США, і це вже “політична” ціна, зі значною знижкою для країни-союзника”, – зазначив Дикий.

Він уточнив, що повна вартість угоди склала близько 5,2 млн доларів, оскільки разом із криголамом Україна придбала два катери.

“Повна вартість угоди трохи більша, біля 5,3 млн доларів. Але решта – це вартість двох катерів, придбаних разом із судном (25 тис. доларів), та вартість повної заправки пального (272 тис. доларів), щоб можна було його одразу без заходу у проміжні порти перегнати до України, плюс 6 тисяч доларів за юридичний супровід угоди”, – пояснив Дикий.

Нагадаємо, що на початку липня Кабінет Міністрів схвалив виділення коштів на придбання криголама для українських антарктичних експедицій та досліджень Світового океану. Було схвалено розпорядження про перерозподіл деяких видатків держбюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік.

Варто зазначити, що це вже вдруге Велика Британія передає свої дослідницькі активи Україні. Так, 6 лютого 1996 року британська база “Фарадей” стала українською станцією “Академік Вернадський”. Тоді саме криголам “Джеймс Кларк Росс” доставив першу українську експедицію на станцію. Зараз там працює вже 26-та українська антарктична експедиція.