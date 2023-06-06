Україна та ЄС підписали угоду про участь України у програмі Європейського Союзу "Механізм "Сполучення Європи", яка відкриває можливість залучити фінансування ЄС для підтримки розвитку високопродуктивних, стійких і ефективно взаємопов’язаних транс’європейських мереж у сферах транспорту, енергетики та цифрових послуг.

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Відповідну угоду між Україною та ЄС про участь України у програмі Європейського Союзу “Механізм “Сполучення Європи” підписали сьогодні у Львові міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян.

“Як ми збираємось використовувати цю можливість? Перш за все, акцент на розвитку експортної логістики на наших західних кордонах. Йдеться про збільшення пропускної здатності автомобільних та залізничних пунктів пропуску. Уже обговорюємо з європейськими партнерами реалізацію шести перших проєктних пропозицій. Подали заяви, уже в червні очікуємо результатів відбору”, – заявив Олександр Кубраков.

За його словами, вже розпочато роботу над підготовкою проєктних пропозицій на наступний рік.

Підписана угода відкриває можливість залучити фінансування ЄС для підтримки розвитку високопродуктивних, стійких і ефективно взаємопов’язаних транс’європейських мереж у сферах транспорту, енергетики та цифрових послуг.

Загальний бюджет програми до 2027 року складає близько 21 млрд євро.

Фінансування проєктів, поданих на CEF, передбачає, що половину вартості компенсує країна-заявниця за рахунок власних джерел чи міжнародних фінансових організацій, а 50% фінансування забезпечується у межах програми.

У цьому році Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з іншими державами-членами ЄС подало на розгляд шість пропозицій. Всі вони спрямовані на оптимізацію та модернізацію транспортних потоків з точки зору пропускної здатності інфраструктури на міжнародних автомобільних та залізничних пунктах пропуску.

Також в межах зустрічі з Адіною Велян Олександр Кубраков розповів європейським партнерам про терористичний акт Росії з підриву дамби Каховської ГЕС.