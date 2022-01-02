Відповідний закон опублікований на сайті Верховної Ради України.
14 липня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав рішення українського парламенту про приєднання України до часткової Угоди про створення групи співпраці у боротьбі зі зловживанням наркотиками і незаконним обігом наркотиків.
Метою Групи Помпіду є всебічне вивчення проблеми вживання наркотиків та їх незаконного обігу. Членство в Групі Помпіду надасть Україні низку переваг, які допоможуть боротися з проблемою обігу та вживання наркотиків в Україні.
Зокрема, Україна зможе перейняти досвід оновленої політичної та правової бази, орієнтуючись на роботу Групи у дотриманні прав людини в наркополітиці.
Рішення про приєднання України до Групи стало результатом десяти років плідної співпраці.
- Нагадаємо, Сергій Лещенко зреагував на поширений в мережі відеозапис, на якому зафільмовано, як нібито він вживає наркотики.