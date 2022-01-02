З 1 січня Україна приєдналася до Часткової угоди про створення Групи зі співробітництва у боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу.

Відповідний закон опублікований на сайті Верховної Ради України.

14 липня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав рішення українського парламенту про приєднання України до часткової Угоди про створення групи співпраці у боротьбі зі зловживанням наркотиками і незаконним обігом наркотиків.

Метою Групи Помпіду є всебічне вивчення проблеми вживання наркотиків та їх незаконного обігу. Членство в Групі Помпіду надасть Україні низку переваг, які допоможуть боротися з проблемою обігу та вживання наркотиків в Україні.

Зокрема, Україна зможе перейняти досвід оновленої політичної та правової бази, орієнтуючись на роботу Групи у дотриманні прав людини в наркополітиці.

Рішення про приєднання України до Групи стало результатом десяти років плідної співпраці.