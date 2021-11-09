Україна підтримала санкції Європейського Союзу проти ІДІЛ, Аль-Каїди та споріднених з ними груп та персон. Країна зобов’язалася погоджувати власну політику із цим рішенням ЄС.

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

Зазначається, що 18 жовтня 2021 року Рада ЄС ухвалила Спільну закордонну та безпекову політику, якою продовжила санкції щодо згаданих організацій до 31 жовтня 2022 року.

Це рішення підтримала низка країн-кандидатів, зокрема Північна Македонія, Чорногорія, Сербія й Албанія, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія і Ліхтенштейн, члени Європейського економічної зони, а також Україна, Молдова, Вірменія і Грузія.

“ Ці країни забезпечать відповідність їхньої національної політики цим рішенням Ради. Європейський Союз бере до уваги це зобов’язання та вітає його”, – йдеться у повідомленні.

У вересні 2016 року ЄС ухвалив рішення про введення санкцій проти ІДІЛ, Аль-Каїди, проти людей, груп, підприємств та установ, що з ними асоційовані. Вони передбачають обмеження на торгівлю та постачання згаданим організаціям будь-якої зброї, товарів військового або подвійного призначення, запчастин до них, а також будь-яку технічну допомогу з їхнього обслуговування.

Крім того, обмежувальні заходи передбачають і заборону на в’їзд на територію Євросоюзу та заморожування всіх фінансових активів. Також під дію санкції потрапляє заборона торгівлі нафтою та нафтопродуктами та будь-які форми фінансової підтримки, включаючи позики та кредити.