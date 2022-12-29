Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.
У відомстві зазначили, що Національний орган стандартизації України, за підтримки та безпосередньої участі директора департаменту технічного регулювання Міністерства економіки України Олександра Панкова, провели роботу з європейськими експертами CEN-CENELEC щодо актуалізації бази європейських стандартів та вивчення правових засад, що забезпечило можливість пакетного прийняття європейських стандартів в Україні як національні.
Відтак, прийняття та впровадження європейських стандартів в українську економіку дозволить швидше ратифікувати угоду АСАА, а також відкриє нові можливості та перспективи для українського бізнесу.
Зазначимо, що угода АСАА (“Промисловий безвіз”) – передбачає визнання еквівалентності української системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській. Це спростить експорт української промислової продукції до ЄС.
Зокрема, виробники матимуть змогу отримувати необхідні сертифікати безпосередньо в Україні. Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції дозволить торгувати з країнами-членами ЄС товарами промислового виробництва на рівних.
Україна та Євросоюз домовились додати угоду АСАА як протокол до Угоди про асоціацію (після повного узгодження законодавства України, інституцій та стандартів з законодавством, інституціями та стандартами ЄС).
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця 2024 року Україна планує бути повністю готовою для вступу в Європейський Союз.
- Депутати Європарламенту ратифікували угоду про вантажні перевезення автотранспортом між Україною та Європейським Союзом.