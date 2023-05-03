Про це повідомило Politico.

За даними європейських чиновників, які підтримують зв’язок з вищим військовим керівництвом України, Київ утримується від надання інформації про ймовірний контрнаступ військ. Уряд не розповсюджує дані про терміни наступу, скільки військ та куди збираються перекинуть.

“Україна, ймовірно, продовжує ділитися якимись “базовими розвідданими” з західними союзниками, які протягом року надавали їй військову допомогу, проте прагне запобігти широкому розповсюдженню деталей, пов’язаних з плануванням бойових дій”, — додало видання.

У коментарі Politico один з українських парламентарів зазначив, що дані про контрнаступ не поширюють і серед посадовців в Україні.

Також представник Пентагону заявив, що США не бачать зміни у поведінці з боку Києва. Обмін інформацією триває, але Україна не зобов’язана повідомляти про щось Заходу заздалегідь.

“Американські та українські чиновники підтримують контакт щодня, тому Вашингтон часто може багато про що здогадуватися. США продовжують постачати Україні розвіддані в режимі реального часу. Ми зосереджені не на тому, чи сповістять нас заздалегідь. Ми зосереджені на тому, щоб вони мали все необхідне до моменту, коли будуть готові до дій”, — сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.