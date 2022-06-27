Про це повідомили в Енергоатомі.
В. о. голови – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков підписав відповідний наказ 24 червня 2022 року. Міністерство закордонних справ (МЗС) України поінформовано щодо припинення міжнародних договорів.
Згаданим рішенням припинено дію:
- Угоди про співробітництво між Міністерством охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України та Федеральним наглядом Росії за ядерною та радіаційною безпекою (підписана у Відні 19 вересня 1996 року);
- Угоди між Державним комітетом ядерного регулювання України та Федеральним наглядом Росії з ядерної та радіаційної безпеки про обмін інформацією і співробітництво у сфері регулювання безпеки при використанні ядерної енергії в мирних цілях (підписана у Москві 14 серпня 2002 року).
Наказ узгоджено з МЗС України, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, віцепрем’єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
- Нагадаємо, український олігарх Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини стосовно компенсації за грубі порушення його прав власності Росією. Йдеться про знищення окупантами металургійного комбінату “Азовсталь” та багатьох інших промислових підприємств.