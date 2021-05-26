Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна вимушено припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання журналіста Романа Протасевича. Також припиняється імпорт електроенергії.

Про це Шмигаль заявив на засіданні Уряду у середу, 26 травня.

Зокрема, очільник Уряду назвав рішення про припинення авіасполучення вимушеним кроком, спрямованим на захист громадян та української авіації.

Також Шмигаль заявив, що сьогодні набирає чинності рішення про припинення імпорту електроенергії з Білорусі та РФ.

“Також хочу наголосити, що відсьогодні за ініціативою Міністерства енергетики прийнято рішення з регулювання енергетичних ринків щодо припинення імпорту електроенергії з Республіки Білорусь та Російської Федерації”, – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що раніше Міністерство енергетики просило Нацкомісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) обмежити імпорт електричної енергії з держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства (зокрема, Росії та Білорусі).

В лютому керівництво найбільших теплоелектроцентралей звернулося до прем’єр-міністра з відкритим листом, в якому закликали припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, а також скасувати штучні цінові обмеження на внутрішньому ринку.

В березні президент Литви Гітанас Наусєда під час виступу у Верховній Раді України закликав українську владу не купувати електроенергію з Білоруської АЕС.

29 квітня Верховна Рада підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України, юриста. #Букви розповідали, у чиїх руках після цього опинилася енергетика країни.

До призначення Галущенко був віцепрезидентом ДП “Національна атомна енергогенерувальна компанія “Енергоатом”, де отримував квартальні премії попри мільярдні збитки підприємства.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, напередодні білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.