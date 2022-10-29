Кабінет міністрів України прийняв постанову про припинення дії договору між урядами України та Російської Федерації про співробітництво в галузі конкуренції.

Про це інформує Урядовий портал.

У повідомленні зазначається, що припинити дію договору раніше запропонував Антимонопольний комітет України, й, розробивши відповідний проєкт постанови надіслав на розгляд Кабінету міністрів України.

Цей договір діяв з 13 липня 2000 року та передбачав низку заходів спрямованих на підтримку конкуренції у двох країнах. Зокрема, зазначалося про необхідність забезпечення умов для ефективного функціонування товарних ринків України та Російської Федерації, створення механізму для недопущення чи припинення дій, які негативно впливають на конкуренцію на ринках та спільний розгляд відповідних дій.

Також у документі мовилося про необхідність гармонізації законодавства України та РФ у галузі конкуренції. Прийнятою урядом 28 жовтня постановою також доручається Міністерству закордонних справ повідомити країну-агресора про розірвання відносин у зазначеній сфері.

Варто зазначити, що Україна ще з 2014 року не співпрацює з Росією у галузі конкуренції. Водночас прийняття урядом України цієї постанови формалізує розрив відносин з країною-агресоркою.

Одразу після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну уряд та зокрема Антимонопольний комітет України здійснювали широку кампанію щодо необхідності виключення участі Росії у роботі світових економічних організацій та припинення будь-якої співпраці з країною-агресоркою.

Відповідні листи комітет спрямував до Комітету з конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), Міжнародної конкуренційної мережі (ICN), Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD), Світова організація торгівлі (WTO), Організації чорноморської економічної співпраці (ОЧЕС), Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Одними з перших відреагувала на російську військову агресію ICN. Організація призупинила співпрацю з Федеральною антимонопольною службою Росії. Також Організація економічного співробітництва та розвитку призупинила участь представників Росії у роботі своїх органів, зокрема – у Комітеті з конкуренції.