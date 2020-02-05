Про це повідомив у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
“Уряд затвердив два Протоколи між Урядом України та Урядами Монголії та Аргентини, які передбачають збільшення терміну безвізового перебування громадян України на території двох країн вдвічі”, — повідомив Гончарук.
Таким чином, українці зможуть подорожувати Монголією та Аргентиною до 90 днів протягом 180 днів без віз. Раніше були передбачені 90 днів протягом 1 року.
- Нагадаємо, в листопаді 2019 року уряд України і Уряд Монголії підписали угоду про взаємне скасування віз.
- У липні 2019 року Кабмін погодив “безвіз” між Україною і Аргентиною.