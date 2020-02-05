Кабінет Міністрів затвердив протоколи про збільшення терміну перебування громадян України на території Монголії і Аргентини без віз.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

“Уряд затвердив два Протоколи між Урядом України та Урядами Монголії та Аргентини, які передбачають збільшення терміну безвізового перебування громадян України на території двох країн вдвічі”, — повідомив Гончарук.

Таким чином, українці зможуть подорожувати Монголією та Аргентиною до 90 днів протягом 180 днів без віз. Раніше були передбачені 90 днів протягом 1 року.