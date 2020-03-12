Міністерство інфраструктури України розглядає питання щодо обмеження авіасполучення з Німеччиною і Францією через спалах коронавірусу COVID-19.

Про це розповів сьогодні на брифінгу очільник відомства Владислав Криклій.

“Щодо авіації… Ми сьогодні будемо збиратися з авіаперевізниками. Зараз розглядається можливість обмеження авіарейсів з Німеччиною і Францією”, – наголосив він.

Що стосується охопленої коронавірусом Італії, то українці все ще можуть вилетіти звідти рейсами “Міжнародних авіаліній України”.

“По Італії – у нас три авіаперевізники здійснювали перевезення в 6 міст. Польоти в Бергамо, Мілан, Рим і Венецію здійснювала МАУ. Уже два напрямки вони закрили, залишаються Мілан і Рим. Вони сьогодні-завтра здійснюють останні рейси, щоб вивезти пасажирів. І залишається тільки Рим, щоб ми могли повернути українців. На цьому напрямку ми також здійснюємо додаткові заходи контролю”, – зазначив Криклій.

Він уточнив, що МАУ є сьогодні єдиним авіаперевізником, який здійснює рейси з Італії до України, оскільки SkyUp та Alitalia вже скасували всі авіарейси.

Криклій нагадав, що Україна раніше також тимчасово припинила авіасполучення з Китаєм.

📽 #НАЖИВО: Брифінг Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками засідання оперативного штабу МЗС щодо реагування на поширення коронавірусу COVID-19 у світі. Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 12 березня 2020 р.