В Україні обговорили можливості створення міжнародного фонду підтримки аграріїв. Для цього голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун та директорка Всеукраїнського аграрного форуму Марія Дідух зустрілися з експрем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомила Всеукраїнська аграрна Рада (ВАР).

Сторони розглянули ситуацію в українському агросекторі. Також вони обговорили поглиблення світової продовольчої кризи та можливі варіанти співпраці, зокрема, створення міжнародного фонду підтримки українських аграріїв.

“Ми підтримуємо українців і хочемо допомогти, перш за все – економічним відновленням і відбудовою України. Я вважаю, що Україна – це неймовірна країна, яка має дивовижну економіку. Ми доклали багато зусиль, щоб почала діяти “зернова угода”, щоб продовжувався експорт українського зерна з Одеси, та тепер шукаємо можливості для подальшого сприяння розвитку українського агросектору”, – заявив Борис Джонсон.

Голова ВАР наголосив, що на сьогодні потрібно започаткувати глобальний фонд для відновлення української аграрної галузі. Він допоміг би збирати фінанси для допомоги конкретним фермерам, які втратили свої господарства.

Сторони погодилися, що продовольче питання стосується не лише України, а всього світу. Андрій Дикун додав, що у довгостроковій перспективі нам необхідно перезапустити агропідприємства у Харківській, Херсонській, Миколаївській областях і тих, що будуть деокуповані.

На думку Бориса Джонсона, допомога агросектору України може нагадувати ленд-ліз. За його словами, для цього знадобиться загальний фонд, але “з розумінням того, що врешті-решт ці кошти буде повернуто”. Зокрема аграріям потрібні сільгосптехніка, генератори, поновлення поголів’я ВРХ, розмінування полів тощо.

“Молочним фермерам, наприклад, потрібні корови. Техніка була знищена – аграріям потрібні трактори, комбайни. Я не кажу про виключно гроші, фермери потребують і конкретних речей, а також агросектор гальмує проблема розмінування полів. В Україні більше 300 000 гектарів землі заміновано, їх відновлення займе багато років, тому нам потрібно знайти гроші, щоб найняти, наприклад, британські компанії, які є професіоналами в розмінуванні, і попросити їх якнайшвидше розмінувати сільськогосподарські землі. Українським аграріям також потрібні генератори енергії, і Великобританія є однією з країн, де їх виробляють”, – зазначив глава ВАР.