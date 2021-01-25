З перших днів нового 2021 року всі рідини для електронних сигарет, які колись були доступні в Україні у вільному продажі, виявилися під дією принципово нових правил, затверджених українськими законодавцями в 2020 році. Так, відтепер вся відповідна продукція повинна в обов’язковому порядку супроводжуватися ліцензією і акцизною маркою зі сплатою акцизного збору. Як вважають основні учасники ринку електронних сигарет в країні, подібні нововведення призведуть до значного зростання цін на рідини для електронних сигарет, які можуть в майбутньому підвищитися практично в три рази і зробити основний обсяг торгівлі нелегальним.

Технічні нюанси закону, згідно з яким, уже з нового року всі рідини для вейпів в Україні стали підакцизним товаром, приведуть до того, що легальний вейп-ринок в країні просто перестане існувати. З такою заявою виступили представники громадської організації “Союз вейперів”. Зрозуміло, в подібних умовах торгівля буде вестися підпільно, а велика частина користувачів перейде до практики самостійного приготування рідин за допомогою компонентів, представлених у великій кількості в каталогах вейп шопів, як, наприклад, за посиланням https://cloudfall.com.ua/samozames/.

За словами представників галузевої організації, закон, який вступив в силу, спрямований виключно на ліквідацію ринку вейпінга в країні.

“Ухвалення цього закону пролобійовано великими тютюновими компаніями, які отримають від цього пряму вигоду. В нашій же індустрії таких грошей немає, тому лобіювати законопроєкти виробники не можуть. Мова в даному випадку йде зовсім не про мільярдні прибутки, адже існує величезна кількість дрібних виробників, доходи яких не більше 100 000 гривень за рік. Нічого подібного вони собі дозволити не можуть”, – наводить УНІАН слова глави громадської організації Олександра Гордійко.

Крім усього іншого, фахівець підкреслив, що в законі не передбачено ніяких перехідних положень для ринку, які дозволили б заздалегідь купити акцизні марки і сплатити відповідний збір. І якщо ситуація, що склалася в найближчим часом не буде врегульована, вже з початку 2021 року вартість рідин для електронних сигарет в Україні може подорожчати більш ніж в три рази, що зробить даний продукт недоступним для величезного числа користувачів, які перейшли на пар в тому числі і з міркувань економії.

“Зараз середній цінник за флакон рідини об’ємом 60 мл. в країні становить близько 120 гривень. Але вже з початку 2021 року за впровадження цієї норми людині необхідно буде заплатити за кожен такому флакон близько 180 гривень акцизного збору, не рахуючи ціни самого продукту. В результаті вийде, що вартість одного флакона досягне близько 300 гривень – це вже майже трикратне подорожчання”, – зазначив Гордійко.

За його словами, представники вейп-індустрії в Україні хочуть працювати легально і готові дотримуватися всіх законних норм. Однак зазначений документ попросту вбиває індустрію. 90% виробників будуть змушені або закритися, або піти в тінь. І в цьому випадку бюджет України може недоотримати понад мільярд гривень податкових надходжень, а сама держава остаточно втратить можливість регулювати ринок вейп-пристроїв і супутніх товарів. Зрозуміло, з серйозними втратами зіткнуться і численні представники малого бізнесу, більшість з них, і зовсім, чекає банкрутство.