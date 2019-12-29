Про це йдеться в спільній заяві низки громадських організацій та ініціатив.

У ній зазначено, що рішення про обмін колишніх співробітників “Беркута” є політичним і може розділити суспільство.

“Влада ухвалила політичне рішення про обмін осіб, що обвинувачуються в розстрілах на вулиці Інститутській, на в’язнів Кремля. Це рішення обґрунтовується необхідністю врятувати життя українських полонених, яких утримує Росія на окупованих територіях “ДНР”/ “ЛНР”. Ми усвідомлюємо як біль сімей полонених, котрі чекають рідних додому, так і розпач родин Героїв Небесної сотні, котрі чекали на покарання вбивць за звірські розстріли їхніх близьких на Майдані. У цій ситуації немає єдиного очевидно правильного людського вибору. Ми розуміємо, що це рішення влади на вимогу Кремля підважує цінності верховенства права, справедливості і гідності та може розділити суспільство, посіявши ненависть між різними групами українців”, – наголошується в заяві.

Громадські організації нагадали, що в умовах такого складного вибору справедливість повинні захищати суд і прокуратура, але вони “не змогли виконати свій конституційний обов’язок у справі про розстріли Героїв Небесної сотні”. У заяві зазначено, що п’ятеро екс-“беркутівців” не один рік перебували під вартою, і всі докази у справі про розстріли на Майдані підтверджували доцільність утримання їх під арештом.

“Раптова заміна прокурорів у справі та очевидний тиск на суд з метою зміни запобіжних заходів обвинуваченим “беркутівцям” та звільнення останніх для проведення обміну є величезною загрозою для системи правосуддя та верховенства права… Ми стали свідками того, як різко та очевидно система правосуддя підміняє закон політичним рішенням. Без вироку у справі тa всупереч законним підставам вчиняються дії, спрямовані на зміну запобіжних заходів обвинуваченим з метою звільнення беркутівців з-під варти. Ми впевнені, що такі дії та рішення влади руйнують залишки довіри до системи правосуддя та насамперед до останніх спроб реформувати як прокуратуру, так і судову систему”, – наголошується в заяві.

“Держава Україна ризикує поставити свою систему правосуддя в заручники побажань держави-агресора”, – йдеться в ній.

У зв’язку з цим громадські організації закликали знайти правовий спосіб врегулювання ситуації, що склалася, а також забезпечити незалежність прокуратури і судової влади.

Заяву підписали такі організації: Адвокатська дорадча група, Центр Протидії Корупції, Transparency International Ukraine, Автомайдан, Центр політико-правових реформ, Центр громадського моніторингу та досліджень, Центр економічної стратегії, StateWatch, Фундація DEJURE, Рух ЧЕСНО, Інститут законодавчих ідей, БФ “Восток-SOS”, ГО “Правозахисна Ініціатива”, ОПІРОРГ, ГО “Школа Медіапатріотів”.