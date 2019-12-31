Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
“Новий контракт по транзиту газу в Європу — є!”, — написав він.
За словами Прем’єр-міністра, контракт укладений на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах. Також їм гарантовано прокачування газу в обсязі 65 млрд м куб газу в перший рік та по 40 млрд м куб на наступні 4 роки.
“При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими”, — додав Гончарук.
- Кабінет Міністрів України дозволив “Нафтогазу” підписати два договори з російським “Газпромом”.
- 29 грудня Україна і Російська Федерація в Відні (Австрія) почали процес підписання документів, пов’язаних з транзитом газу.
- Також російський “Газпром” та українська сторона підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі.