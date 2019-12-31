Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

“Новий контракт по транзиту газу в Європу — є!”, — написав він.

За словами Прем’єр-міністра, контракт укладений на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах. Також їм гарантовано прокачування газу в обсязі 65 млрд м куб газу в перший рік та по 40 млрд м куб на наступні 4 роки.

“При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими”, — додав Гончарук.