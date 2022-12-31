Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, фактично, така співпраця була припинена ще у 2014 році. Відтоді українські фахівці не проводять з росіянами жодних спільних дій на транскордонних водних об’єктах та не обмінюються інформацією у цій сфері.

Також він наголосив, що розірвання водних відносин з Росією є відповіддю агресору на дипломатичному фронті. Це вкотре дає сигнал міжнародним партнерам України про те, що не варто мати справу з РФ.

За інформацією Руслана Стрільця, вже сьогодні відомо про близько 400 мільйона гривень збитків водному сектору від російської агресії.

“Своїми діями Росія порушила норми угоди про спільне використання та охорону прикордонних водних об’єктів, намагалася сплюндрувати усе, що ми створювали у сфері водної політики протягом років незалежності України. Тож зрозуміло, що у таких умовах будь-які цілі Угоди не життєздатні. Тепер ми знаходимося по різних берегах та будемо впроваджувати європейські принципи управління водними ресурсами без участі РФ. Це не буде просто. Адже ніколи не знаєш, який “подарунок” приготує сусід-вбивця”, – зазначив міністра захисту довкілля та природних ресурсів.