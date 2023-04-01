Вчора, 31 березня, у річницю з дня деокупації Бучі від російських загарбників, у Нью-Йорку неподалік будівлі ООН відбулось відкриття міжнародної виставки "Україна. Розп’яття. Трибунал".

Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Виставка присвячена злочинам РФ в Україні і презентується напередодні розгляду в ООН питання створення Міжнародного трибуналу, який покарає Росію за злочини агресії.

Виставка організована Національним музеєм історії України у Другій світовій війні за підтримки Офісу президента України. Вона свідчить про російські злочини стосовно мирного населення, дітей та військовополонених, а також міжнародного гуманітарного права та територіальної цілісності України.

На площі близько двох тисяч квадратних метрів розміщено понад 1000 експонатів, зібраних під час експедицій до щойно деокупованих територій, де РФ тероризувала мирне населення.

Експозицію формують артефакти, зібрані впродовж року в польових експедиціях до щойно деокупованих українських населених пунктів. У перші дні квітня – на Київщині та Чернігівщині, у вересні й жовтні – на Харківщині та Донеччині, в листопаді – на Херсонщині. Тоді ж таки було проведено фото-, аудіо- та відеофіксацію свідчень.

Серед експонатів: колона з ворожих одностроїв, черевики й чоботи військовослужбовців-загарбників, які формують п’ятикутну російську зірку, успадковану з радянського періоду. Свідчення ґрунтовної підготовки до нападу – карти. Одну з них використовувала російська диверсійно-розвідувальна група, що мала сприяти захопленню м. Київ. Вражаючі фотознімки зроблені 8 березня 2022 року, – це розповідь про одну добу життя української столиці на 13-й день війни.

В експозиції – також двері з підвалу школи с. Ягідне (Чернігівщина), де майже місяць росіяни утримували понад 360 осіб включно з дітьми та літніми людьми. На дверях – писаний від руки вуглиною календар. Обабіч на стіні – два списки: кого розстріляли окупанти і хто в нестерпних умовах збожеволів та помер.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на відкритті виставки заявив, що Україна вважає вкрай важливим створення Міжнародного спеціального трибуналу для керівництва Росії.

Крім того, Андрій Єрмак наголосив, що Україна очікує від Генеральної Асамблеї ООН ухвалення резолюції, яка закликає покарати Росію за злочин агресії.

“Від імені моїх співвітчизників, які страждають, я закликаю всіх вас підтримати цю резолюцію. І прошу вас зробити все можливе, щоб притягнути державу-терориста до відповідальності за скоєні нею злочини”, – заявив Андрій Єрмак.

Довідково. Виставка є частиною проєкту “Україна. Розп’яття” – першої у світі стаціонарної експозиції з артефактів про російсько-українську війну, створеної під час тієї самої війни. Фундаментальний проєкт, уперше відкритий 8 травня 2022 року в Києві, став полем для широкої діяльності на культурно-інформаційному фронті.

Проєкт реалізовано за підтримки: Офісу президента України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства закордонних справ України, Постійного представництва України при ООН, Генерального консульства України в Нью-Йорку.