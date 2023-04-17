Україна розпочала експорт електроенергії до Словаччини – «Укренерго»

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.
На тлі триваючого водопілля гідроелектростанції “Укргідроенерго” працюють упродовж всієї доби та з метою мінімізації наслідків повені проводять контрольовані скиди води, що дозволяє зменшити рівень Київського та Канівського водосховищ.
Нині в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності.
17 квітня розпочався експорт електроенергії у Словаччину (200 МВт щогодини), триває експорт у Польщу (75 МВт щогодини) та Молдову (99-134 МВт у різні години). Водночас зі Словаччини продовжується незначний імпорт (2-4 МВт у різні години).
У компанії нагадали, що Україна відновила експорт електроенергії 11 квітня, однак це відбувається лише за умови першочергового забезпечення українських споживачів.
Також додали, що дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу наразі складає 400 МВт. “Укренерго” спільно з європейськими колегами працює над можливістю збільшення цього обсягу.
У пресслужбі зауважили, що наразі складна ситуація з енергопостачанням залишається вздовж лінії фронту. Так, внаслідок пошкодження мереж російськими обстрілами Херсон та частина області тимчасово були знеструмлені. Енергетики оперативно відновили живлення.
Відновлення енергосистеми після масованих атак росіян триває. Пріоритетним наразі є відновлення надійності живлення. Ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак”, – мовиться у повідомленні.
В “Укренерго” закликали, за можливості, переносити використання потужної техніки на нічні та денні години, аби зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень ворога і все ще продовжує відновлюватися.
- У найближчі пів року в енергосистемі України буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів.
- Вже розпочато експорт електроенергії до країн Європи – Молдови та Польщі. Нині поставляється у різні години по 30-95 МВт у Молдову (з 11 квітня) і до 75 МВт у Польщу (з 12 квітня), заявляло “Укренерго“.
- Під час опалювального сезону 2022-2023 років російські загарбники здійснили понад 1200 атак ракетами та дронами по ключових енергетичних об’єктах України.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко дозволив розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту.