Україна розпочала експорт електроенергії до Словаччини – «Укренерго»

Станом на 17 квітня виробництва електроенергії достатньо для покриття потреби споживачів. Зокрема сьогодні Україна відновила експорт електроенергії у Словаччину.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

На тлі триваючого водопілля гідроелектростанції “Укргідроенерго” працюють упродовж всієї доби та з метою мінімізації наслідків повені проводять контрольовані скиди води, що дозволяє зменшити рівень Київського та Канівського водосховищ.

Нині в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності.

17 квітня розпочався експорт електроенергії у Словаччину (200 МВт щогодини), триває експорт у Польщу (75 МВт щогодини) та Молдову (99-134 МВт у різні години). Водночас зі Словаччини продовжується незначний імпорт (2-4 МВт у різні години).

У компанії нагадали, що Україна відновила експорт електроенергії 11 квітня, однак це відбувається лише за умови першочергового забезпечення українських споживачів.

Також додали, що дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу наразі складає 400 МВт. “Укренерго” спільно з європейськими колегами працює над можливістю збільшення цього обсягу.

У пресслужбі зауважили, що наразі складна ситуація з енергопостачанням залишається вздовж лінії фронту. Так, внаслідок пошкодження мереж російськими обстрілами Херсон та частина області тимчасово були знеструмлені. Енергетики оперативно відновили живлення.

Відновлення енергосистеми після масованих атак росіян триває. Пріоритетним наразі є відновлення надійності живлення. Ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак”, – мовиться у повідомленні.

В “Укренерго” закликали, за можливості, переносити використання потужної техніки на нічні та денні години, аби зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень ворога і все ще продовжує відновлюватися.