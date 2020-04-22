Про це повідомила пресслужба ОПУ.
“В Україні стартують клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який, за попередніми висновками українських учених та виробників, може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які спричиняє для організму людини коронавірусна інфекція“, – йдеться в повідомленні.
Крім цього, вивчається можливість комплексного використання цього засобу як для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання.
В ОПУ додали, що більш детальну інформацію нададуть згодом.
- У Бразилії під час тестування ефективності одного з препараторів для симптоматичного лікування від коронавірусу COVID-19 померли 11 пацієнтів. Цей препарат входить до протоколу лікування в Україні.