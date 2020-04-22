В Офісі президента заявили, що в Україні стартують клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

“В Україні стартують клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який, за попередніми висновками українських учених та виробників, може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які спричиняє для організму людини коронавірусна інфекція“, – йдеться в повідомленні.

Крім цього, вивчається можливість комплексного використання цього засобу як для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання.

В ОПУ додали, що більш детальну інформацію нададуть згодом.