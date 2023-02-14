14 лютого на базі Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України розпочинається комплексний чотириденний навчальний онлайн-курс для дипломатів із країн Африки.

Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України.

У межах курсу “Безпека та дипломатія у воєнний час. Український досвід” понад 200 дипломатів із таких країн, як Нігерія, Кенія, Ефіопія, Сомалі, Кот-д’Івуар, ПАР, Ботсвана, Мозамбік та Сенегал, матимуть унікальну можливість перейняти досвід українських дипломатів-практиків, провідних науковців-міжнародників та експертів аналітичних центрів.

Лекційний курс зосереджений на висвітленні таких питань, як досвід України у протидії агресії, вплив війни проти України на архітектуру міжнародної безпеки, формула миру президента Володимира Зеленського, продовольча та енергетична безпека, регіональні та глобальні виклики.

Крім того, програма навчання також передбачає ознайомлення африканських слухачів з особливостями зовнішньої політики України у воєнний час, відносин України та Африки, українського досвіду в протидії російським фейкам та дезінформації.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, в межах активізації відносин з Африкою МЗС України планує провести у 2023 році серію аналогічних навчальних курсів для низки інших африканських країн.

У відомстві зазначили, що підготовка африканських дипломатичних кадрів відбувається на виконання домовленостей, досягнутих під час першого в історії турне міністра закордонних справ України країнами Африки в жовтні 2022 року.