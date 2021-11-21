Україна розраховує на подовження контракта з «Газпромом» на 15 років

Уряд вважає ідеальним терміном продовження контракту з "Газпромом" на транзит газу 15 років.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив в інтерв’ю “Радіо Свобода“.

“Ми бажаємо продовжити і ведемо з цього приводу перемовини з нашими європейськими партнерами, тому що від них також залежить продовження цього контракту. Для нас ідеальним є продовження на 15 років цих умов”, — сказав очільник уряду.

За його словами, Україна також розробила пропозицію щодо збільшення обсягів транзиту.

“Зі сторони України була зроблена відповідна пропозиція збільшити понад умови контракту. Ми готові ще до 55 млн метрів кубічних збільшити транзит. І цей надлишок ми готові транзитувати за ціною вдвічі нижче, ніж в контракті, який існує”, — зазначив Шмигаль.