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Україна розраховує на подовження контракта з «Газпромом» на 15 років

Уряд вважає ідеальним терміном продовження контракту з "Газпромом" на транзит газу 15 років.

Неділя, 21 листопада 2021, 18:43

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив в інтерв’ю “Радіо Свобода“.

“Ми бажаємо продовжити і ведемо з цього приводу перемовини з нашими європейськими партнерами, тому що від них також залежить продовження цього контракту. Для нас ідеальним є продовження на 15 років цих умов”, — сказав очільник уряду.

За його словами, Україна також розробила пропозицію щодо збільшення обсягів транзиту.

“Зі сторони України була зроблена відповідна пропозиція збільшити понад умови контракту. Ми готові ще до 55 млн метрів кубічних збільшити транзит. І цей надлишок ми готові транзитувати за ціною вдвічі нижче, ніж в контракті, який існує”, — зазначив Шмигаль.

  • Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року Україна та Росія досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу. Тодішній міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель розповів, що мінімальний гарантований обсяг транзиту 65 млрд кубічних метрів газу у 2020 році і 40 млрд кубометрів наступні роки (2021-2024).
  • США і Німеччина погодилися, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через нашу країну після 2024 року. Про інші деталі домовленості між країнами щодо російського газогону “Північний потік-2”  — в матеріалі.
  • В серпні Німеччина призначила спеціального уповноваженого із питань транзиту газу через територію України.
  • В листопаді США запевнили, що працюють з партнерами над тим, щоб чинити тиск на РФ і домогтися подовження угоди про транзит російського газу через Україну.
Теги: Газпром, Росія, Україна

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