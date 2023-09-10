Українське військове керівництво розраховує, що Сили оборони зможуть використовувати винищувачі F-16 на полі бою вже цієї зими.

Джерело: WSJ

“Київське військове керівництво заявляє, що українські пілоти можуть взяти участь у бойових діях на винищувачах F-16 вже цієї зими, що є більш оптимістичним графіком, ніж попередні оцінки, і може надати українським військам значні нові можливості для ведення бойових дій в наступному році”.

Як пише видання з посиланням на українських і американських посадовців, в Україні вважають, що, оскільки американська підготовка розпочнеться цього або наступного місяця, кілька українських пілотів-винищувачів можуть бути готові до польотів вже в лютому.

США можуть підготувати досвідчених українських пілотів, які володіють англійською мовою, лише за п’ять місяців.

Водночас видання зазначає, що американські офіційні особи були більш консервативними у своїх планах щодо термінів підготовки F-16 до бою. За їхніми словами, українці не будуть готові до бойових польотів на F-16 щонайменше до середини 2024 року, а можливо, і набагато пізніше.