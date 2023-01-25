Про це повідомив глава уряду написав у Telegram.

За його словами, коаліцію хочуть розширити, аби отримати якнайбільше танків у найкоротший термін.

“Сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про позитивне рішення щодо постачання Україні бойових танків Leopard 2. Крім того, Німеччина надала дозвіл іншим країнам на реекспорт “леопардів” в Україну. Розраховуємо залучити до танкової коаліції широке коло партнерів, аби отримати якнайбільше танків у найкоротший термін”, — написав Денис Шмигаль.

Прем’єр подякував Німеччині та всім країнам, які готові передати Leopard 2 Україні.

Зазначимо, що уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам. На першому етапі постачання Німеччина передасть Україні 14 танків Leopard 2.