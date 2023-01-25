Про це повідомив глава уряду написав у Telegram.
За його словами, коаліцію хочуть розширити, аби отримати якнайбільше танків у найкоротший термін.
“Сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про позитивне рішення щодо постачання Україні бойових танків Leopard 2. Крім того, Німеччина надала дозвіл іншим країнам на реекспорт “леопардів” в Україну. Розраховуємо залучити до танкової коаліції широке коло партнерів, аби отримати якнайбільше танків у найкоротший термін”, — написав Денис Шмигаль.
Прем’єр подякував Німеччині та всім країнам, які готові передати Leopard 2 Україні.
Зазначимо, що уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам. На першому етапі постачання Німеччина передасть Україні 14 танків Leopard 2.
- Уряд Німеччини отримав запит від Польщі на реекспорт в Україну танків Leopard 2 німецького виробництва.
- Уряд Швеції не виключає можливості надання Україні в майбутньому танків Stridsvagn 122, які називають місцевою версією німецьких Leopard 2.
- Уряд Іспанії, ймовірно, долучиться до постачання танків Leopard в Україну. Зараз іспанська армія є одним із лідерів за кількістю танків Leopard – 347 одиниць.
- Тиск на Німеччину продовжує зростати щодо передачі танків Україні, Київ посилює свої прохання, а між Берліном і деякими його союзниками по НАТО назріває суперечка. Танки Leopard 2 німецького виробництва розглядаються як життєво важлива сучасна військова машина, яка зміцнить сили Києва, оскільки війна з Росією наближається до річної позначки.