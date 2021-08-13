Міністерство закордонних справ України наразі розробляє можливі шляхи евакуації українців із Афганістану в разі їх звернень по допомогу.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він уточнив, що громадяни України поки що не зверталися із проханням про евакуацію.

“Ми вже почали відпрацьовувати можливі шляхи евакуації (громадян України, – ред.) з Афганістану, якщо надійдуть такі звернення. Наразі громадяни України не зверталися до МЗС із проханнями евакуювати їх із Афганістану. Але ще раз наголошую, що ми в режимі 24/7 працюємо і готові допомогти нашим громадянам в Афганістані всіма доступними для нас засобами”, – зазначив Кулеба.

Він додав, що, за інформацією МЗС, наразі в Афганістані перебувають від 50 до 100 громадян України.

“Я користуюся нагодою, аби закликати всіх наших співвітчизників, які зараз перебувають в Афганістані, звертатися до посольства України в Таджикистані будь-якими засобами. Це посольство, яке за сумісництвом покриває Афганістан. Інформувати, де вони знаходяться, в якому стані, щоб ми знали про них”, – наголосив очільник МЗС.

Кулеба також висловив думку, що події в Афганістані демонструють, що “це абсолютно унікальна держава”, і “дуже важко прогнозувати”, як розвиватиметься там безпекова ситуація.

“Україна та Афганістан традиційно мали дружні відносини, у нас партнерські відносини з нинішнім урядом. Нас, зокрема, об’єднує трагедія збитого Іраном українського літака, на якому перебували громадяни Афганістану. Тому ми, безперечно, бажаємо афганському народу насамперед миру, а потім уже стабільності, яка неможлива без припинення військових дій”, – заявив Кулеба.

(На відео – з 17:10)

Варто зазначити, що напередодні Міністерство закордонних справ випустило рекомендації громадянам України у зв’язку із загостренням безпекової ситуації в Афганістані.

В МЗС закликали українців, які продовжують перебувати в Афганістані, негайно залишити територію цієї країни.

“У зв’язку із ескалацією збройного конфлікту в Ісламській Республіці Афганістан, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Афганістану до стабілізації безпекової ситуації, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні, – негайно залишити її територію”, – зазначалося в рекомендаціях.

У міністерстві зазначають, що в разі загрози життю або здоров’ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід невідкладно звертатися до посольства України в Республіці Таджикистан, до зони відповідальності якого належить Афганістан (телефон “гарячої лінії”: +992 900006520, електронна адреса: [email protected]) або на цілодобову “гарячу лінію” МЗС України за номером телефону +38 044 238-16-57, електронна адреса: [email protected].