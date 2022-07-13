У Міністерстві закордонних справ рішуче засудили рішення Корейської Народної Демократичної Республіки визнати так звану "незалежність" тимчасово окупованих РФ територій у Донецькій та Луганській областях України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У такому рішенні Україна вбачає спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Рішення КНДР є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України.

У відповідь на такий недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин із Корейською Народною Демократичною Республікою. Політичні та економічні контакти із КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції.

Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що в РФ більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції КНДР.

Водночас Україна і надалі максимально жорстко реагуватиме на зазіхання на її суверенітет та територіальну цілісність.