Про це повідомляє пресслужба відомства.
У такому рішенні Україна вбачає спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Рішення КНДР є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України.
У відповідь на такий недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин із Корейською Народною Демократичною Республікою. Політичні та економічні контакти із КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції.
Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що в РФ більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції КНДР.
Водночас Україна і надалі максимально жорстко реагуватиме на зазіхання на її суверенітет та територіальну цілісність.
- Нагадаємо, ватажок бойовиків квазіутворення “ДНР” Деніс Пушилін заявив, що Північна Корея визнала незалежність псевдореспубліки. Він назвав цей крок КНДР “ще однією перемогою” дипломатії.
- Раніше Україна оголосила, що розриває дипломатичні відносини із Сирією. Проти останньої запроваджують торговельне ембарго, а стосовно сирійських юридичних та фізичних осіб — інші економічні санкції.
- У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони зауважили, що Росії не вдалось досягти початкової мети та окупувати всю Україну у короткі терміни, тому у Кремлі вирішили приєднати до РФ території, які вдалось тимчасово захопити.
- Українська розвідка з’ясувала, що російські офіцери не хочуть їхати воювати в Україну. Генерали терміново переводять родичів на більш “безпечну” службу в Сирію.