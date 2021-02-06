Україна розширила перелік країн «червоної» зони

Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті МОЗ.

До списку включені 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Список країн “червоної” зони було розширено: зараз у нього включені 80 держав (тижнем раніше їх було 74).

Так, “червону” зону поповнили: Намібія, Ботсвана, Кевейт, Мальдиви, Малайзія, Молдова тощо.

Також до “червоної” зони входять: США, Чехія, Ізраїль, Португалія, Велика Британія, Словенія, Чорногорія, Хорватія, Іспанія, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Польща, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Австрія, Канада, Грузія, Росія, Швейцарія, Франція, Італія, ОАЕ, Бразилія, Туніс та інші держави.

У “зелену” зону перемістилася: Суринам.

Крім того, до “зеленої” зони входять: Туреччина, Єгипет, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Норвегія, Болгарія, Греція, Японія, Фінляндія, Ісландія та інші держави.