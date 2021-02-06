Covid-19 Україна

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Україна розширила перелік країн «червоної» зони

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн, що належать до "червоної" або "зеленої" зон.

Субота, 6 лютого 2021, 00:25

Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті МОЗ.

До списку включені 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Список країн “червоної” зони було розширено: зараз у нього включені 80 держав (тижнем раніше їх було 74).

Так, “червону” зону поповнили: Намібія, Ботсвана, Кевейт, Мальдиви, Малайзія, Молдова тощо.

Також до “червоної” зони входять: США, Чехія, Ізраїль, Португалія, Велика Британія, Словенія, Чорногорія, Хорватія, Іспанія, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Польща, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Австрія, Канада, Грузія, Росія, Швейцарія, Франція, Італія, ОАЕ, Бразилія, Туніс та інші держави.

У “зелену” зону перемістилася: Суринам.

Крім того, до “зеленої” зони входять: Туреччина, Єгипет, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Норвегія, Болгарія, Греція, Японія, Фінляндія, Ісландія та інші держави.

Україна включає до “червоного” списку ті країни, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник у нашій країні.

Особи, які приїжджають до України з країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію (із використанням електронного сервісу “Вдома”). При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.

  • Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
  • Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
  • Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.
  • Більша частина українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.
Теги: Коронавірус, МОЗ, червона зона

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