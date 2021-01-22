Міністерство охорони здоров'я України вкотре оновило список країн, які віднесені до "червоної" та "зеленої" зон.

Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті МОЗ.

У список включені 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

До “червоної” зони зараз віднесені 68 країн (це на дві більше, ніж було в попередньому списку МОЗ від 15 січня).

Так, “червону” зону поповнили Сент-Вінсент і Гренадіни (держава в південній частині Карибського моря), Болівія (країна в Південній Америці) і південноамериканський Суринам.

Також до “червоної” зони входять: США, Чехія, Ізраїль, Португалія, Велика Британія, Словенія, Чорногорія, Хорватія, Іспанія, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Польща, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Австрія, Канада, Грузія, Росія, Швейцарія, Франція, Італія, ОАЕ, Бразилія, Туніс та інші держави.

Відтак, всі країни-сусіди України, окрім Молдови, знаходяться в “червоній” зоні щодо ситуації з COVID-19 (а це Румунія, Угорщина, Словаччина, Польща, Білорусь, РФ).

В “зелену” зону перемістилася Намібія.

Крім того, до “зеленої” зони входять: Туреччина, Єгипет, Молдова, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Норвегія, Болгарія, Греція, Мальдіви, Японія, Фінляндія, Ісландія та інші держави.

Україна включає в “червоний” список ті країни, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник у нашій країні.

Особи, які приїжджають до України з країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію (із використанням електронного сервісу “Вдома”). При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.