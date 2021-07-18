Як у Євросоюзі, так і в США є групи лобістів російських інтересів. І якщо їх вплив буде посилюватися, і буде реалізована політика здачі українських інтересів, то Україні нічого не залишиться, як переорієнтувати свої інтереси на Схід.

Про це в програмі “Взгляд с Банковой” заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

Він зазначив, що Євросоюз неоднорідний у питанні взаємин з Росією. Наприклад, Німеччина продовжує лобіювати запуск російського газопроводу “Північний потік-2”. А в кінці червня Франція і Німеччина ініціювали зустріч лідерів Європейського Союзу з Володимиром Путіним. Однак цю пропозицію не підтримала низка країн.

Також у питанні щодо Росії розкололася політична еліта США.

“І західна еліта, військово-політичне керівництво Заходу розкололося. Тому що навіть в Сполучених Штатах в оточенні президента Байдена є люди, які хотіли б, як вони кажуть, нормалізації відносин з Росією”, — сказав Арестович.

Він наголосив, що ця “нормалізація” може виявитися “дуже неприємною для України”.

“З огляду на попередній досвід, як швидко й акуратно Захід здав Афганістан, який він 20 років підтримував, а потім за тиждень здав”, — нагадав спікер української делегації в ТКГ.

Також слід враховувати протистояння між РФ і США, а також Китаєм і США.

“Страх деяких осіб на Заході перед Китаєм настільки великий, що вони хочуть перетягнути Російську Федерацію на сторону Заходу, навіть ціною нав’язування Україні російського варіанту вирішення російсько-українського конфлікту… І дуже багато сил на Заході вважають, що це невелика ціна: пожертвувати українськими інтересами. Не до кінця, звичайно, давши якісь компенсації, давши якісь гарантії, але поділити сфери впливу на Україну між Євросоюзом і Росією, наприклад, і позбавити нас права на власну історичну долю”, — наголосив він.

Арестович доповнив, що також є частина еліт в ЄС, США і в цілому в світі, яка займає українську сторону, зокрема, виступають проти “Північного потоку-2”, проти нав’язування Україні російського варіанту виконання Мінських угод.

“Є Британія, є Туреччина. Дзвінок президента був лідеру Китаю — це ще одна вісь, з якої ми можемо збалансувати наші відносини. Намічається велике азіатське турне президента”, — зазначив він.

На його думку, якщо проросійські настрої в Європі і на Заході будуть посилюватися з акцентом на здачу українських інтересів, то Україні нічого не залишиться, як переглянути свій геополітичний вектор.

“І загальний меседж такий, як мені здається, — якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів або значної їх частки, то ми розвернемося на Схід, і так перебалансуємо нашу позицію. Тому в міжнародній політиці Україна перебуває на межі фолу”, — акцентував спікер української делегації в ТКГ.

Арестович уточнив, що у “розвороті на Схід” він має на увазі вибудовування системи відносин з Китаєм, В’єтнамом, Туреччиною, Об’єднаними Арабськими Еміратами, з Катаром та іншими країнами.

“Які мають і фінансовий, і політичний ресурс для того, щоб не дати Україні десуб’єктизувати, тобто, позбавити її історичної долі, суб’єктності, як хочеться багатьом на Заході, заплативши ціну за нормалізацію відносин з Росією і перетягування її в боротьбі з Китаєм на свою сторону. Це величезна пастка, небезпечна. Зараз проти неї йде боротьба. Президент бореться за суб’єктність України”, — резюмував спікер української делегації в ТКГ.