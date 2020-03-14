З опівночі 17 березня буде закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Про це поінформували в прес-центрі Ради національної безпеки і оборони України.

Пункти пропуску будуть закриті з 00 годин 00 хвилин 17 березня по 3 квітня.

“17 березня 2020 року з 00 годин 00 хвилин протягом наступних двох тижнів будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для громадян України, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску відкриті”, – наголошується в повідомленні.

У РНБО закликають громадян України повернутися до 17 березня 2020 року.

“У разі виникнення обставин надзвичайного характеру буде організовано доправлення українських громадян спецрейсами”, – сказано в повідомленні.

Крім того, з 16 березня з 00 годин 00 хвилин протягом наступних двох тижнів (до 3 квітня) припиняється в’їзд на територію України іноземців та осіб без громадянства (за винятком осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України).

Також можуть бути пропущені за окремими рішеннями Міністерства закордонних справ України акредитовані працівники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

Відповідне розпорядження на виконання рішення РНБО сьогодні ухвалив Кабінет Міністрів України. Воно спрямоване на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території нашої країни.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю та здоров’ю українцям рекомендується невідкладно звертатися в найближчу дипломатичну установу України (довідкова інформація – на сайті МЗС України https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-diplomatichni- ustanovi-v -ukrayini) або на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38 (044) 238-16-57, адреса електронної пошти: [email protected]