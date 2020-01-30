З завтрашнього дня Україна вводить безвізовий режим для громадян Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії.

Про це йдеться в указі, який опублікований на сайті Офісу президента.

Президент Володимир Зеленський підписав цей указ “з метою розвитку та практичної реалізації принципів партнерства” між Україною і Сполученим Королівством.

Так, громадяни Великобританії зможуть проїжджати транзитом і їздити до України без віз протягом року – з 31 січня 2020 до 30 січня 2021 року, – якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.