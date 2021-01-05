Нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович відповів послу Ізраїлю в Україні Джоелю Ліону на критику заходів на честь дня народження Степана Бандери.

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив заходи на честь дня народження Степана Бандери, закликавши українців “не прославляти колаборантів нацистського режиму” і “примиритися зі своїм минулим”.

На це народний депутат Володимир В’ятрович зауважив у Facebook, що Україна сама розбиратиметься із своїм минулим.

“Україні час примиритися зі своїм минулим” – заявив посол Ізраїлю в Україні. Насправді дипломатам та політикам інших країн слід змиритися з тим, що Україна сама розбиратиметься із своїм минулим”, – пише В’ятрович.