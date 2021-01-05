Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив заходи на честь дня народження Степана Бандери, закликавши українців “не прославляти колаборантів нацистського режиму” і “примиритися зі своїм минулим”.
На це народний депутат Володимир В’ятрович зауважив у Facebook, що Україна сама розбиратиметься із своїм минулим.
“Україні час примиритися зі своїм минулим” – заявив посол Ізраїлю в Україні. Насправді дипломатам та політикам інших країн слід змиритися з тим, що Україна сама розбиратиметься із своїм минулим”, – пише В’ятрович.
- У п’ятницю, 1 січня 2021 року, у Києві відбулася традиційна хода зі смолоскипами до річниці дня народження одного з головних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття Степана Бандери.